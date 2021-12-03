Рустам Зарафутдинов переизбрался на должность директора ТРК «Башкортостан»

Зарафутдинов (слева) с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым

Рустам Зарафутдинов переизбрался на должность директора телерадиовещательной компании «Башкортостан». Об этом сегодня, 3 декабря, сообщило республиканское Агентство по печати и СМИ.

На пост руководителя медиа-холдинга также претендовала бывший директор первого рекламного канала Гульшат Булгакова. По итогам двух этапов конкурса с тестированием и заслушиванием докладов о совершенствовании государственного ТРК комиссия признала победителем именно Зарафутдинова.

Напомним, 39-летний Рустам Зарафутдинов возглавляет ТРК «Башкортостан» с 2017 года. Ранее он работал спецкором и ведущим программы в ГТРК «Башкортостан», на радиостанции «Вести FM Уфа», а также был пресс-секретарем полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.