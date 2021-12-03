Башкирия смягчит «сухой закон» во время новогодних праздников

Госсобрание рассмотрит предложение запретить продажу алкоголя 3-5 января с 17:00 до 10:00 и 6 января – с 17:00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парламент Башкирии собирается смягчить режим продажи алкоголя во время новогодних праздников. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Согласно действующему «сухому закону», спиртное в регионе нельзя продавать весь день 3 января, а также с 14:00 до 10:00 4-6 января. Теперь предлагается запретить продажу алкоголя 3-5 января с 17:00 до 10:00 и 6 января – с 17:00.

Напомним, в изначальной версии этого законопроекта, подготовленного Минторгом республики, предполагалась полная отмена всех ограничений на реализацию алкоголя в новогодние праздники. Однако инициатива не прошла в парламент – ее было решено доработать «с учетом пожелания депутатского корпуса».

– Предложение о снятии ограничений вызвало неоднозначную реакцию – в адрес депутатов поступило большое количество обращений граждан, выступающих против такой инициативы, – рассказал спикер Госсобрания Константин Толкачев, – Было понятно, что законопроект нуждается в доработке. […] В результате появилось компромиссное предложение, которое сохраняет ограничения на продажу, но делает их более мягкими. Предполагается, что данные изменения позволят сохранить основную идею запрета – сбить волну алкоголизации в пользу более здоровых формы досуга и развлечений. В то же время снизится спрос на суррогатную продукцию.

Толкачев заключил, что после новогодних праздников будет проведен анализ эффективности изменений. При необходимости «сухой закон» продолжат корректировать.