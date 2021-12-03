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Общество3 декабря 2021 10:53

Парламент Башкирии намерен поправить закон о выплатах приемным родителям

Текущая редакция документа имеет двоякое понимание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании

Башкирский парламент намерен изменить закон о выплатах семьям, воспитывающим приемных детей. Поправки будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

– Законопроектом уточняется норма, которая предусматривает продолжение выплат вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям после достижения ребенком совершеннолетия, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По закону приемные родители могут получать выплаты до достижения ребенком 23 лет – это работает в том случае, если он продолжит учиться. Между тем, текущая редакция документа допускает двойную трактовку: в нем прописано, что «выплаты сохраняются, если между детьми и приемными родителями отношения не прекращены», то есть до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

– Поэтому органы опеки не всегда трактовали норму в пользу приемной семьи. Законопроект вносит определенность и таким образом защищает права семьи, – отметил Толкачев.

В парламенте добавили, что для продления выплаты по достижению ребенком совершеннолетия необходимо предоставить его заявление, заявление родителей и справку из образовательной организации о продолжении обучения.