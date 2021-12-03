В Салавате к 75-летию появится школа за 717 млн рублей

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В башкирском Салавате появится школа за 717 млн рублей. Ее планируется построить к 75-летию города в 2023 году. Об этом во время своего рабочего визита 2 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров.

Новое учебное заведение построят на пересечении улицы Бекетова и бульвара Салавата Юлаева. В школе будет рассчитана на 1 175 мест. Там оборудуют два спортзала, медицинский и стоматологический кабинеты и столовую на 504 учащихся. Возведение здания образовательного учреждения начнется летом 2022 года.

По словам мэра Салавата Игоря Миронова, последний раз школу в городе открывали в 1994 году.