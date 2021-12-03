Суд обязал собственника отреставрировать усадьбу в Уфе

фото: Башкультнаследие

Верховный суд Башкирии по иску Башкультнаследия обязал собственника отреставрировать усадьбу на углу улиц Коммунистической и Мустая Карима в Уфе. Здание является объектом культурного наследия.

– В течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу [собственник должен] подготовить проект на проведение работ по сохранению памятника архитектуры; в течение шести месяцев организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта; в течение 18 месяцев организовать проведение работ реставрации, – сообщило сегодня, 3 декабря Башкультнаследие.

Специалисты ведомства выявили ряд нарушений, допущенных собственником усадьбы: незаконная установка массивных щитов с надписями и рекламой, замена дверей и окон, разрушение лепнины и штукатурки. По словам заместителя руководителя Башкультнаследия Айнура Фархиева, все это «искажает исторический облик здания и препятствует его визуальному восприятию». «Современное состояние объекта […] показывает неуважение собственников к городу и его истории, и всё это ради коммерческих интересов», добавил Фархиев.

Усадьбой на улице Коммунистической, 47 в 1879 году владел бывший ярославский купец Сергей Сахаров. Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1860 - начале 1870-х годов. Имя архитектора неизвестно.