Уфимца приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП, в котором погиб молодой отец

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В Уфе к семи годам колонии приговорили 41-летнего местного жителя, который в пьяном состоянии спровоцировал ДТП, унесшее жизнь 29-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Авария случилась днем 17 января. Нетрезвый осужденный двигался на Ford Explorer по Индустриальному шоссе. Не справившись с управлением, он вылетел на «встречку», где врезался в Hyundai Elantra. В салоне последней находилась молодая семья: 29-летний мужчина, его супруга и их 3-летний ребенок. После ДТП их всех госпитализировали. Водитель легковушки от полученных травм скончался 28 января, его жене и маленькому сыну был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП признал вину в преступлении. Ему назначили семь лет колонии общего режима и отстранили от права управления автомобилем на 2 года и 10 месяцев.