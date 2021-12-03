Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 8:24

Уфимца приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП, в котором погиб молодой отец

Нетрезвый мужчина за рулем внедорожника вылетел на «встречку» и врезался в легковое авто
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: СК РБ

фото: СК РБ

В Уфе к семи годам колонии приговорили 41-летнего местного жителя, который в пьяном состоянии спровоцировал ДТП, унесшее жизнь 29-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Авария случилась днем 17 января. Нетрезвый осужденный двигался на Ford Explorer по Индустриальному шоссе. Не справившись с управлением, он вылетел на «встречку», где врезался в Hyundai Elantra. В салоне последней находилась молодая семья: 29-летний мужчина, его супруга и их 3-летний ребенок. После ДТП их всех госпитализировали. Водитель легковушки от полученных травм скончался 28 января, его жене и маленькому сыну был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП признал вину в преступлении. Ему назначили семь лет колонии общего режима и отстранили от права управления автомобилем на 2 года и 10 месяцев.