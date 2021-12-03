За день в Башкирии еще 37 человек скончались от коронавируса

С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 3 654 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 37 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 3 654 человека. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 тем временем достигло 108 356. За день инфекцию диагностировали у 660 жителей Башкирии. Переболели коронавирусом 97 263 человек, 661 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились более 2 млн человек, вторым – 1,77 млн.