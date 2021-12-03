После распыления перцового баллончика в уфимской школе две девочки попали в больницу

Инцидент произошел в коридоре возле туалетной комнаты // фото: УГЗ

Сегодня утром, 3 декабря, в школе №127, которая находится в уфимском микрорайоне Сипайлово, неизвестный распылил перцовый баллончик. Две ученицы пострадали и были доставлены в больницу. На место происшествия выезжали медики, спасатели и полицейские. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Инцидент произошел на третьем этаже, в коридоре возле туалетной комнаты. По предварительной информации, двух пострадавших – девочек 14 и 10 лет – доставили в больницу для обследования, еще нескольких школьников осмотрели медицинские работники, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что помещения в школах проветрил персонал. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органах.