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Общество3 декабря 2021 7:07

После распыления перцового баллончика в уфимской школе две девочки попали в больницу

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инцидент произошел в коридоре возле туалетной комнаты // фото: УГЗ

Инцидент произошел в коридоре возле туалетной комнаты // фото: УГЗ

Сегодня утром, 3 декабря, в школе №127, которая находится в уфимском микрорайоне Сипайлово, неизвестный распылил перцовый баллончик. Две ученицы пострадали и были доставлены в больницу. На место происшествия выезжали медики, спасатели и полицейские. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Инцидент произошел на третьем этаже, в коридоре возле туалетной комнаты. По предварительной информации, двух пострадавших – девочек 14 и 10 лет – доставили в больницу для обследования, еще нескольких школьников осмотрели медицинские работники, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что помещения в школах проветрил персонал. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органах.