В уфимском ковид-госпитале пройдут дебаты о вакцинации от коронавируса

Сторонники прививки от ковида и вакциноскептики проведут в Уфе дебаты Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 4 декабря, в ковид-госпитале уфимского Зубово состоятся дебаты о вакцинации против коронавируса. Об этом в своем фейсбуке сообщила журналистка Светлана Гафурова, выступающая против применения прививки от инфекции. Она рассказала, что на полемику ее пригласил заместитель председателя башкирского парламента Рустем Ахмадинуров. Среди госслужащих республики он один из самых ярых сторонников вакцинации.

– Там [в ковид-госпитале] у него [Ахмадинурова] телестудия в чистой зоне. Прислал мне вопросы, – написала Гафурова.

Она добавила, что готова идти на «любой диалог» с представителями власти, и ей интересно «будут ли они колоть своих детей».

«КП-Уфа» попросила Рустема Ахмадинурова прокомментировать предстоящие дебаты. Ответа от него пока получить не удалось.