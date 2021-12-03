В микрорайоне Уфы почти на сутки отключат водоснабжение

Холодная и горячая вода будут отключены в период с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жилые дома и социальные учреждения в уфимском микрорайоне Нижегородка почти на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в «Уфаводоканале».
Как пояснила ресурсоснабжающая организация, в связи с ремонтными работами холодная и горячая вода будут отключены в период с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря. Работы затронут и микрорайон Затон – в многоквартирных домах понизят напор воды, на верхних этажах ее может не быть.
Городские службы во время отключения водоснабжения организуют десять точек подвоза воды – они начнут работать с 15:00 8 декабря. Вот их координаты:
1. Малая лесозаводская 2/1;
2. Лесозаводская 1а;
3. Малая Лесозаводская 3б;
4. Рижская 1/1;
5. Выгонная 10 (школа №25);
Пересечение улиц:
1. Заозерная-Астраханская;
2. Большая заливная - Баумана;
3. Линейная - Астраханская;
4. Баймакская - Перевалочная;
5. Саляма - Деревенская переправа