В микрорайоне Уфы почти на сутки отключат водоснабжение

Холодная и горячая вода будут отключены в период с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилые дома и социальные учреждения в уфимском микрорайоне Нижегородка почти на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в «Уфаводоканале».

Как пояснила ресурсоснабжающая организация, в связи с ремонтными работами холодная и горячая вода будут отключены в период с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря. Работы затронут и микрорайон Затон – в многоквартирных домах понизят напор воды, на верхних этажах ее может не быть.

Городские службы во время отключения водоснабжения организуют десять точек подвоза воды – они начнут работать с 15:00 8 декабря. Вот их координаты:

1. Малая лесозаводская 2/1;

2. Лесозаводская 1а;

3. Малая Лесозаводская 3б;

4. Рижская 1/1;

5. Выгонная 10 (школа №25);

Пересечение улиц:

1. Заозерная-Астраханская;

2. Большая заливная - Баумана;

3. Линейная - Астраханская;

4. Баймакская - Перевалочная;

5. Саляма - Деревенская переправа