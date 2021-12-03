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Общество3 декабря 2021 5:30

ФАС нашла нарушения в нескольких госзакупках Минздрава Башкирии

Надзорное ведомство предписало министерству аннулировать аукционы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Две закупки из четырех касались приобретения наркозного оборудования

Две закупки из четырех касались приобретения наркозного оборудования

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило нарушения в четырех госзакупках медицинского оборудования, которые были организованы республиканских министерством здравоохранения. Надзорное ведомство провело проверку из-за ряда жалоб участников рынка – они были недовольны условиями торгов.

– Проведены проверки двух аукционов на поставку наркозных аппаратов и двух аукционов на поставку эндоскопического оборудования, – передали антимонополисты. – В каждом аукционе под требования документации подходит оборудование только одного производителя. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе.

ФАС предписала Управлению техобеспечения Минздрава Башкирии аннулировать закупки.