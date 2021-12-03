ФАС нашла нарушения в нескольких госзакупках Минздрава Башкирии

Две закупки из четырех касались приобретения наркозного оборудования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило нарушения в четырех госзакупках медицинского оборудования, которые были организованы республиканских министерством здравоохранения. Надзорное ведомство провело проверку из-за ряда жалоб участников рынка – они были недовольны условиями торгов.

– Проведены проверки двух аукционов на поставку наркозных аппаратов и двух аукционов на поставку эндоскопического оборудования, – передали антимонополисты. – В каждом аукционе под требования документации подходит оборудование только одного производителя. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе.

ФАС предписала Управлению техобеспечения Минздрава Башкирии аннулировать закупки.