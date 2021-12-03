В Уфе на четырех автобусных маршрутах повысится стоимость проезда

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В Уфе на четырех автобусных маршрутах частного перевозчика Фаниса Батырова с 30 декабря повысится стоимость проезда. Речь идет о рейсах № 230, 232, 262к, 270. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила городская администрация.

– Стоимость проезда составит 35 рублей за наличный и безналичный расчет, в том числе по карте «Алга», – пояснили в мэрии.

Указанные маршруты курсируют между следующими остановками:

№ 230 «Белореченский микрорайон» - улица Дзержинского»;

№232 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «ЖК Цветы Башкирии»;

№262к «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский»;

№270 «Белореченский микрорайон» - школа №75».