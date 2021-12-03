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Общество3 декабря 2021 3:30

В Башкирии прекращены поиски пропавшего почти месяц назад 24-летнего парня

Об этом сообщили волонтеры по поиску пропавших людей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Почти месяц продолжались поиски пропавшего без вести 24-летнего жителя Туймазов Азамата Тахаутдинова. Молодой человек вышел из дома 8 ноября и перестал выходить на связь с родными. Близкие Азамата обратились в полицию с заявлением о его пропаже, а чуть позже к поискам подключились волонтеры по поиску пропавших людей «Лиза Алерт Башкортостан».

Долгое время о местонахождении Азамата не было никаких сведений. Ориентировки на него распространяли в социальных сетях, а добровольцы «Лиза Алерт Башкортостан» разыскивали его едва ли не по всей Башкирии. И вот, сегодня стало известно, что поиски парня прекращены. «Найден, жив» - так написали волонтеры в своих социальных сетях. Подробностей о том, где все это время находился житель Туймазов, они не раскрыли, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества в социальных сетях.