Жительница Уфы заступаясь за сына пнула по голове 9-летнего ребенка

Фото: телеканал «Вся Уфа»

По соцсетям и мессенджерам среди жителей Уфы быстро распространяется видео, снятое камерами наружного наблюдения во дворе дома по улице Менделеева 122/1. На кадрах можно заметить, как на детской площадке собрались местные жители и что-то бурно обсуждают. А затем стали происходить совсем дикие вещи: взрослая женщина при попытке разнять двоих маленьких детей стала бить одного ребенка ногой по голове.

В ролике, который разместил у себя в телеграм-канале телеканал «Вся Уфа», можно различить момент, когда мать одного из участников детской потасовки с разбегу бьет другого по голове. Как рассказали потом корреспондентам телеканала очевидцы, агрессивная мама несколько раз ударила школьника. Рядом стояла его родная сестра и с ужасом наблюдала происходящее, по всей видимости, пребывая в шоковом состоянии.

История завершилась тем, что пострадавшего ребенка увезли в больницу, а агрессивную женщину передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего теперь будут выяснять стражи порядка, а вред здоровью, нанесенный мальчику, оценят судебно-медицинские эксперты – экспертизы уже назначены.

Как пояснили телеканалу «Вся Уфа» в МВД по Башкирии, по результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.