Уфа не смогла включить новогоднюю иллюминацию из-за аномальной погоды

фото: ufacity.info

Власти Уфы отложили запуск новогодней иллюминации в городе из-за аномальной погоды. Об этом «КП-Уфа» сообщили в мэрии.

– Во избежание преждевременного выхода из строя элементов праздничной новогодней иллюминации будет произведена включение иллюминации с момента наступления отрицательных температур, – передали в администрации.

Мэрия рассчитывает включить иллюминацию со следующей недели.

Изначально планировалось, что гирлянды в городе зажгутся в первый же день зимы. Однако накануне 1 декабря в Уфе резко изменилась погода: дневная температура воздуха стала плюсовой (зафиксирован даже рекорд по максимуму тепла), а вместо снега пошел дождь.