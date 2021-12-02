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Общество2 декабря 2021 15:58

Уфа не смогла включить новогоднюю иллюминацию из-за аномальной погоды

Мэрия рассчитывает, что со следующей недели гирлянды все-таки получится зажечь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Власти Уфы отложили запуск новогодней иллюминации в городе из-за аномальной погоды. Об этом «КП-Уфа» сообщили в мэрии.

– Во избежание преждевременного выхода из строя элементов праздничной новогодней иллюминации будет произведена включение иллюминации с момента наступления отрицательных температур, – передали в администрации.

Мэрия рассчитывает включить иллюминацию со следующей недели.

Изначально планировалось, что гирлянды в городе зажгутся в первый же день зимы. Однако накануне 1 декабря в Уфе резко изменилась погода: дневная температура воздуха стала плюсовой (зафиксирован даже рекорд по максимуму тепла), а вместо снега пошел дождь.