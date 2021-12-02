В Уфе к родам готовится 68-летняя женщина

Ребенок был зачат при помощи искусственной оплодотворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республиканском перинатальном центре Уфы матерью готовится стать 68-летняя женщина. Об этом со ссылкой на собственные источники 2 декабря сообщил «Башинформ».

В издании рассказали, что пенсионерка находится на 36-й неделе беременности. Ребенка она зачала при помощи процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО). Женщина может родить в конце декабря, под самый Новый год.

Ранее аналитики Башстата передали, что сейчас средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет 26 лет. Чаще всего рожают жительницы республики от 25 до 34 лет – на эту возрастную категорию в 2020 году пришлось 60,4% всех рождений.