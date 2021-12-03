Башкирия направит более 1 млрд рублей на досрочное расселение аварийного жилья

фото: Минстрой РБ

Власти Башкирии собираются направить более 1 млрд рублей на досрочное расселение граждан из аварийного жилья по адресной программе на 2019-2023 годы. Об этом сообщил республиканский Минстрой.

Как пояснили в ведомстве, первый этап программы завершился в 2020 году. Было расселено 677 граждан из 220 помещений в девяти муниципалитетах. В текущем году завершается второй этап (474 человек из 178 помещений в шести муниципалитетах). В 2022 году власти рассчитают закрыть третий этап (99 граждан Уфы). Самый масштабный и последний этап – четвертый. Его планируется завершить досрочно: нужно будет переселить более 1,5 тысячи человек.

– В рамках досрочной реализации четвертого этапа […] планируется направить 1,1 млрд рублей, в том числе - 951,5 млн рублей – средства из федерального бюджета, 86,7 млн рублей – бюджет республики, 123,8 млн рублей – предоставят муниципальные образования, – рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин.