На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать 4 и 5 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На грядущих выходных, 4 и 5 декабря, во всех районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить натуральную и свежую продукцию местных производителей. Фермеры будут торговать овощами, медов и мясом. Об этом сообщил республиканский Минсельхоз.

Площадками ярмарок станут:

– территория на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

– напротив домов №3, 5, 7, 20 по улице Рабкоров;

– возле парка «Волна»;

– перед Дворцом Спорта (Зорге, 41);

– на площади имени Орджоникидзе (Первомайская, 14);

– перед Дворцом Молодежи (50 лет Октября, 21).

Еще одна ярмарка развернется в Демском районе – на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского. В Минсельхозе предупредили, что она будет открыта только в субботу, 4 декабря. Режим работы всех торговых точек: 10:00-16:00.