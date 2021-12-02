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Общество2 декабря 2021 11:30

Средняя зарплата медиков в госучреждениях Башкирии – 47 тысяч рублей

Об этом говорят данные Башстата
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В зависимости от категории средняя зарплата медиков в Башкирии составляет 34-70 тысяч рублей

В зависимости от категории средняя зарплата медиков в Башкирии составляет 34-70 тысяч рублей

Средняя заработная плата медицинских работников в государственных больницах и поликлиниках Башкирии составляет чуть больше 47 тысяч рублей. Об этом говорят данные Башстата за январь-сентябрь текущего года.

Согласно статистике, младший медицинских персонал (санитары, младшие медсестры) зарабатывают 34,6 тысячи рублей в месяц, средний (фельдшер, медсестра (медбрат), зубной врач, помощник санитарного врача, фармацевт) – 36,4 тысячи рублей, а врачи и специалисты с высшим образованием – 70,2 тысячи рублей. По Уфе зарплаты у медиков на несколько тысяч выше, чем в целом по республике: 35,7, 41,4 и 73,6 тысячи рублей соответственно.