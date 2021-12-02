Список: в каких домах Уфы в 2022 году сделают ремонт подъездов

Всего в городах и селах Башкирии в будущем году будет отремонтировано 362 подъезда в 117 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство ЖКХ Башкирии опубликовало адресный перечень домов в Уфе, где в 2022 году будет сделан капитальный ремонт. В столице республики в порядок планируется привести 87 подъездов в 27 многоквартирных домах. Вот список адресов:

– Уфимское шоссе, д.25/1 (1 подъезд);

– проспект Октября, 65/4 (1);

– Лесной проезд, 8/1 (1);

– Адмирала Ушакова, 88/1 (7);

– Айская, 82 (2);

– Вологодская, 38 (4);

– Интернациональная, 103 (4);

– Карла Маркса, 65 (4);

– Кремлевская, 53 (4);

– Левитана, 14/6 и 8 (по 4);

– Минигали Губайдуллина, 5 (4)

– Мустая Карима, 45 (3);

– Пекинская, 9 (1)

– Первомайская, 5 (4);

– Рабкоров, 14 (4);

– Революционная, 88 и 92/2 (4 и 3);

– Рихарда Зорге, 30 (4);

– Свободы, 51 (1);

– Софьи Перовской, 13, 13/1, 13а, 13б, 13г (2, 3, 1, 2 и 2)

– Ферина, 5/1 (4);

– Черниковская, 89/2 (4).

Всего в городах и селах Башкирии в будущем году будет отремонтировано 362 подъезда в 117 домах. С адресами МКД, где запланированы эти работы, можно ознакомиться по ссылке.