Для достижения плана по вакцинации от COVID-19 Башкирии нужно привить еще 480 тыс. человек

От коронавируса в Башкирии вакцинировались более двух миллионов человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирии для выработки коллективного иммунитета от коронавируса необходимо вакцинировать «еще порядка 480 тысяч человек». Об этом сегодня, 2 декабря, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, первый компонент прививки на данный момент получили более 2 млн жителей – это «80 процентов от плана». Он отметил, что власти продолжат «требовать неукоснительного соблюдения» всех антиковидных ограничений.

Хабиров поблагодарил привившихся жителей республики и отметил, что вакцинация и соблюдение санитарных правил в республике привели к снижению смертности и освобождению коечного фонда. Число мест, выделенных для ковид-положительных пациентов, сократилось в 2,6 раза – с 8 до почти 3 тысяч. Освободившиеся койки были распределены для лечения других заболеваний.