В Башкирии по вине пьяного отца после ДТП погиб 2-месячный ребенок

фото: СК РБ

В Кигинском районе Башкирии вынесли приговор 34-летнему мужчине, который в пьяном состоянии попал в ДТП и погубил собственного 2-месячного ребенка. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Авария случилась вечером 11 июля 2021 года. Подсудимый под воздействием алкоголя ехал на Mitsubishi Lancer по трассе Верхние Киги – Ибраево. В салоне авто находились шестеро пассажиров – в том числе супруга и 2-месячный сын водителя. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и ушел в занос, после чего иномарка оказалась в кювете.

Младенец находился на руках у матери. Когда машина опрокинулась, он вылетел через разбившееся заднее окно автомобиля и получил множественные телесные повреждения. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице на следующее утро.

Подсудимый признал вину в преступлении. Суд приговорил его шести годам условного срока и на два года лишил права управления транспортом.