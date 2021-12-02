Видео: в Башкирии устроили катание на коньках прямо по городским улицам

Фото: скриншот видео

В одном из городских сообществ Сибая в социальных сетях появился видеоролик, где школьница катается на коньках прямо по городским улицам. Из-за аномально теплого начала зимы и обрушившихся недавно на Башкирию дождей, едва не растаял весь выпавший ранее снег. Минувшей ночью подморозило и почти все улицы столицы башкирского Зауралья покрылись льдом.

Как отмечают местные жители, на улицах «настоящий каток» - все тротуары и проезжие части сковал гололед. По всей видимости, некоторые сибайцы восприняли это буквально и решили покататься на улице на коньках.

На кадрах видно, как местная школьница катается на коньках по проезжей части. Судя по всему, толщина льда в этом месте приличная, так как девочка спокойно скользит по поверхности.

- Сибайцы! Не будем унывать, что снег растаял и повсюду гололед. Давайте просто достанем коньки и будем передвигаться на них по городу? – обращается к горожанам автор видеоролика.