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Общество2 декабря 2021 5:21

Школьница из Уфы продала девственность таксисту за пять тысяч рублей

После нескольких встреч мужчина заявил, что собирается взять девочку в жены
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьница познакомилась с покупателем девственности в соцсети

Школьница познакомилась с покупателем девственности в соцсети

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе 15-летняя школьница продала девственность таксисту. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Девочка разместила в соцсети объявление о продаже невинности за пять тысяч рублей. Там же она познакомилась с 34-летним мужчиной, который работает таксистом. Он согласился на сделку, и школьница приехала к нему на встречу.

После интима пара встречалась еще не раз. Таким образом девочка успела заработать 15 тысяч рублей. Связь прервала ее мама, увидевшая у дочери противозачаточные. К таксисту в итоге пришли сотрудники правоохранительных органов, и мужчина огорошил их заявлением, что собирается взять несовершеннолетнюю в жены. Тем не менее на него завели уголовное дело, и отпустили под подписку о невыезде.