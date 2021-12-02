Уфа побила температурный рекорд в первый день зимы

1 декабря температура воздуха в Уфе преодолела отметку в четыре градуса выше нуля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уфа 1 декабря побила температурный рекорд, который держался 11 лет. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Днем измерительные приборы на аэрологической станции в микрорайоне Дема зафиксировали подъем температуры воздуха до +4,3°. Так тепло в башкирской столице еще не было за все время метеонаблюдений. Предыдущий рекорд держался с 2010 года – тогда столбики термометров достигали +3,6°.

Теплая погода в Башкирии сохранится как минимум до конца текущей недели. 2 и 3 декабря синоптики обещают -2, +3°, 4 декабря – 0, +5°.