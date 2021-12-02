В ближайшие два дня в Башкирии ожидается плюсовая температура

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в ближайшие два дня в регионе будет не характерная для декабря погода. Метеорологи сообщили о мокром снеге на проводах и деревьях, гололедице по ночам и плюсовой температуре.

Сегодня, 2 декабря, ночью прошел мокрый снег, с самого утра на дорогах гололед, снежный накат, гололедица, днем обещают небольшой снег. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.

Завтра, 3 декабря, по прогнозу также небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -2,+3°.

В Башкирии температура воздуха в декабре будет теплее обычного. По данным специалистов, средняя месячная температура в текущем месяце ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков при этом прогнозируется таким же, как и в прошлые годы.