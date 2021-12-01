Стало известно, когда начнут ремонт Шакшинского моста в Уфе

Сегодня, 1 декабря, первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию разъяснил ситуацию по ремонту Шакшинского моста.

Со ссылкой на замминистра «Аиф в Уфе» передает, что средства на ремонт планируют выделить из федерального бюджета. Всего на эти цели пойдет порядка 6 млрд рублей в 2022-2024 годах, на реконструкцию мостов пойдет 50%.

– К сожалению, Шакшинский мост является очень дорогостоящим. На его ремонт требуется около 2 млрд рублей. Такие средства нам выделят лишь в 2023-2024 годах, - заявил чиновник.