Синоптики: декабрь в Башкирии будет теплее обычного

Средняя месячная температура в текущем месяце ожидается на 1-2 градуса выше нормы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии температура воздуха в декабре будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По данным специалистов, средняя месячная температура в текущем месяце ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков при этом прогнозируется таким же, как и в прошлые годы.

Начало первого зимнего месяца в республике будет теплым. Так, сегодня днем, 1 декабря, столбики термометров преодолевали плюсовую отметку. Высокая температура воздуха в дневное время сохранится до конца недели: -2, +3° 2 и 3 декабря и 0, +5° 4 декабря.