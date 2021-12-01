В Башкирии вынесли приговор мужчине, который на остановке зарезал и ограбил кондуктора

фото с места происшествия // СК РБ

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор 23-летнему жителю Ишимбая, который на остановке зарезал и ограбил 59-летнюю женщину-кондуктора. Об этом сообщил республиканский Следственный комитет.

Преступление произошло ранним утром 22 декабря прошлого года. Обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, подошел на остановку на улице Артема, где заметил кондуктора, ждавшего транспорта, чтобы поехать на работу. Внезапно молодой человек несколько раз ударил женщину ножом, а затем забрал у нее сумку и сбежал. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

Обвиняемый побежал домой к своей сестре и по дороге обнаружил, что в сумке нет никаких материальных ценностей – только личные вещи погибшей. Злоумышленник выбросил их на улицу. Придя к родственнице, мужчина рассказал о преступлении, и та передала информацию в полицию. Впоследствии ее брат был задержан и доставлен в следственный отдел. СК возбудил против него уголовное дело об убийстве и разбое.

Подсудимый частично признал вину в преступлениях. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В пользу родственников потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда – 2 млн рублей.