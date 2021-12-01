Мошенник убедил уфимку взять кредит и перечислить деньги на 80 номеров

Девушка перевела на три неизвестных счета 50 тысяч рублей и оформила кредит на 620 тысяч рублей

В Уфе мошенник убедил 29-летнюю девушку взять крупный кредит и перечислить деньги на 80 абонентских номеров. Об этом сообщило региональное МВД.

Горожанке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он предупредил ее, что «мошенники пытаются оформить на нее кредит». Уфимка перепугалась и выполнила все поручения, который ей дал злоумышленник якобы для того, чтобы сохранить средства. Девушка перевела на три неизвестных счета 50 тысяч рублей и оформила кредит на 620 тысяч рублей – это деньги она перечислила на 80 абонентских номеров.

Впоследствии потерпевшая поняла, что ее «развели», и обратилась в отдел полиции с заявлением.