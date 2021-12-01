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Общество1 декабря 2021 10:37

МЧС предупредило о мокром снеге, сильном ветре и ухудшении видимости в Башкирии

Температура воздуха будет колебаться между -5 и +3 градусами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ухудшится погода

В Башкирии ухудшится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие сутки ухудшится погода. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет мокрый снег, который налипнет на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Температура составит 0,-5°, при прояснениях до -10°. Днем пройдет небольшой снег и усилится западный ветер – местами его порывы достигнут 18 метров в секунду. Столбики термометров покажут -2,+3°.

Спасатели добавили, что на отдельных участках дорог может сократиться видимость до 500 метров и меньше.