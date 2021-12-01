МЧС предупредило о мокром снеге, сильном ветре и ухудшении видимости в Башкирии

В Башкирии ухудшится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие сутки ухудшится погода. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет мокрый снег, который налипнет на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Температура составит 0,-5°, при прояснениях до -10°. Днем пройдет небольшой снег и усилится западный ветер – местами его порывы достигнут 18 метров в секунду. Столбики термометров покажут -2,+3°.

Спасатели добавили, что на отдельных участках дорог может сократиться видимость до 500 метров и меньше.