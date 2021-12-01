Счета за отопление по итогам ноября в Башкирии оказались ниже, чем в прошлом году

Совокупные начисления за ноябрь оказались ниже на 4%, чем в том же месяце прошлого года Фото: Александр ГЛУЗ

Счета за отопление по итогам ноября в Башкирии будут ниже, чем за тот же месяц прошлого года. Это связано с высокой температурой воздуха, объяснила компания «БашРТС».

– Учитывая разницу средней температуры ноября 2020 года и ноября 2021 года (-4,1 против -2,6 градусов), совокупные начисления за ноябрь оказались ниже на 4 % по сравнению с ноябрем прошлого года. Это касается тех жилых домов, где имеется общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ), – передали в ресурсоснабжающей организации.

В домах, где нет ОДПУ, ежемесячные начисления производятся по нормативу и будут равномерными в течение всего отопительного сезона. В «БашРТС» добавили, что электронные квитанции уже доступны в их мобильном приложении и личном кабинете клиента. Бумажные квитанции придут «в ближайшее время».

Напомним, 30 ноября на оперативном совещании в мэрии стало известно, что плата за отопление в ноябре будет почти на 50% больше, чем в октябре.