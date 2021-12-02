Как отдыхаем на Новый год 2022 в Башкирии: официальный список выходных дней

Жителей Башкирии в январе 2022 года ждут сразу восемь нерабочих дней Фото: Рустем АХУНОВ

Согласно производственному календарю, после Нового года 2022 жителей Башкирии ждут сразу восемь выходных дней.

Коронавирус серьезно повлиял на все сферы жизни жителей Башкирии, в том числе, на количество и график праздничных дней. Так, осенью 2021 нерабочие дни объединили с праздничными. В итоге в Башкирии отдыхали целую неделю в начале ноября.

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Тем не менее, долгие каникулы ожидаются для жителей Башкирии и в начале нового 2022 года. Согласно производственному календарю, в январе 2022 в Башкирии будут отдыхать восемь дней. Праздничными на новый год 2022 в Башкирии объявлены следующие дни – 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество).

Примечательно, что первые выходные в начале года приходятся на субботу и воскресенье (1 и 2 января). Из-за этого их «нерабочий» статус перенесут на вторники 3 и 10 мая соответственно.