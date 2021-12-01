От коронавируса в Башкирии скончались еще 38 человек

Жертвами инфекции в Башкирии стали 3 583 человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 38 пациентов. Всего жертвами инфекции стали 3 583 человека. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 в республике увеличилось до 107 тысяч. В течение минувших 24 часов инфекцию диагностировали у 664 жителей. С начала пандемии переболели коронавирусом более 95,9 тысяч человек, 659 из них выписались за сутки.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,99 млн граждан, вторым – 1,73 млн.