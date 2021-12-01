Специалисты Росреестра Башкирии приняли участие в акции помощи детям Сирии

В рамках гуманитарной акции «С любовью из России» 76 федеральных и региональных министерств и ведомств собрали более 1,6 тысяч тонн гуманитарной помощи. В том числе, продукты и товары первой необходимости, около 40 тонн одежды и постельных принадлежностей, свыше пяти тысяч школьных наборов для образовательных учреждений и 16 электрогенераторов для поставки в госпитали и больницы.

Сотрудниками Росреестра передано порядка 3,5 тонн гуманитарного груза, который включал в себя 1000 рюкзаков с канцелярскими наборами и кондитерскими изделиями.

Свой вклад в оказание помощи нуждающимся детям Сирии внесли и сотрудники Росреестра Башкортостана.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец: «Благодарю весь коллектив за ответственную гражданскую позицию и участие в благотворительной акции «С любовью из России». Радует, что в нашем Управлении сегодня трудятся неравнодушные и отзывчивые люди, не способные пройти мимо чужой беды».

Кроме гуманитарной миссии, в рамках визита российские и сирийские представители обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области геодезии, картографии, учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости и определения потребности в оказании помощи по указанным направлениям.