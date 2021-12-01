В Башкирии после пожара в жилом доме двух детей доставили в больницу

Детей доставили в Учалинскую ЦРБ

Два ребенка были доставлены в больницу после пожара в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщило местное МЧС.

Одноэтажный бревенчатый дом на улице Парковой села Имангулово загорелся минувшей ночью, 1 декабря. Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 00:54.

– В 01:22 горение локализовано на площади 5 кв. метров. Ликвидация открытого горения в 01:25. Огнём повреждено домашнее имущество в прихожей […] потолок и стены закопчены, – передали спасатели.

В момент пожара в доме находились мужчина и двое его детей – 10-летняя дочь и 8-летний мальчик. Они покинули загоревшееся здание до прибытия пожарных. Дети были доставлены в больницу Учалинского района, они находятся под присмотром врачей. Им диагностировали отравление продуктами горения.