Легендарный клуб совсем недавно снесли до основания. Фото: Рустем Ахунов

Накануне прокуратура Уфы потребовала от городской администрации отозвать разрешение на строительство многоэтажки на месте снесенного «А-кафе». В надзорном ведомстве отметили, что собственник земельного участка незаконно перевел его из категории «развлечение и общественное питание» в категорию «многоэтажная многоквартирная жилая застройка».

В уфимской мэрии «КП-Уфа» рассказали, почему строительство многоквартирного дома там все-таки возможно. Как отметили в пресс-службе, сейчас земля под бывшим «А-Кафе» находится в собственности некой Татьяны Уваровой. На основании ее обращения в марте 2019 года был изменен градостроительный план этого участка, что совершенно не противоречит законодательству.

Дело в том, что еще в 2008 году по решению Горсовета Уфы этот участок был отнесен к общественно-деловой зоне и до марта 2019 года его назначение не менялось. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, вид использования этой территории подразумевал размещение там «объектов многоэтажной жилой застройки». Проще говоря, на территории «А-кафе» и раньше можно было строить многоэтажки, а сейчас этому нет никаких препятствий.