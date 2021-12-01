Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство

Нефтекамский городской суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске местный житель зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство. 29 ноября суд вынес мужчине приговор.

Преступление произошло летом 2021 года. Ранее судимый горожанин и его сожительница распивали дома алкоголь. В какой-то момент они повздорили, и мужчина схватился за кухонный нож: он нанес женщине не менее пяти ударов в шею и область спины. От полученных травм она скончалась.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи и полиции подсудимый сказал, что его подруга покончила с собой. Правда вскрылась практически сразу, и в ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Нефтекамский городской суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.