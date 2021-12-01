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Происшествия1 декабря 2021 5:51

Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство

На днях мужчине вынесли приговор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Нефтекамский городской суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима

Нефтекамский городской суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске местный житель зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство. 29 ноября суд вынес мужчине приговор.

Преступление произошло летом 2021 года. Ранее судимый горожанин и его сожительница распивали дома алкоголь. В какой-то момент они повздорили, и мужчина схватился за кухонный нож: он нанес женщине не менее пяти ударов в шею и область спины. От полученных травм она скончалась.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи и полиции подсудимый сказал, что его подруга покончила с собой. Правда вскрылась практически сразу, и в ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Нефтекамский городской суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.