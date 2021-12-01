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Спорт1 декабря 2021 5:03

Игрокам «Салавата Юлаева» пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус, чтобы добраться до отеля

Видео опубликовал капитан команды Григорий Панин
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: panin_57 // instagram.com

фото: panin_57 // instagram.com

Во Владивостоке игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» после победного матча с местным «Адмиралом» столкнулись с проблемой. Микроавтобус, который должен был везти спортсменов в отель, намертво застрял в снегу. В итоге выталкивать машину хоккеистам пришлось своими силами. Как они это делали, показал капитан команды Григорий Панин. Он опубликовал видео в сторис своего инстаграма.

– Вот так мы добирались до гостиницы. Спасибо пацанам, кто помог, – прокомментировал защитник.

Напомним, 30 ноября благодаря победе над «Адмиралом» «юлаевцы» прервали 4-матчевую серию из поражений.