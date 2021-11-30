Два экс-полицейских из Башкирии отправятся в колонию за избиения и пытки электрошокером

Обвиняемые признались в содеянном полностью

В Иглинском районе суд вынес приговор двум бывшим полицейским из уголовного розыска. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, угроз и специальных средств.

Как выяснилось в суде, 3 марта 2021 года трое полицейских, пытаясь выбить из подозреваемого признательные показания, избили его руками и ногами по голове, а также пытали электрошокером. Позже у одного из полицейских в квартире обнаружили 76 патронов, происхождение которых он так и не смог внятно объяснить. В итоге все трое полицейских сначала были уволены из МВД, а потом стали фигурантами уголовного дела. Вот только до суда дошли лишь двое из них – третий покончил с собой еще на этапе предварительного расследования.

В итоге, как сообщили в региональной прокуратуре, суд назначил экс-стражам порядка по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил на 3 года их права занимать должности представителей власти.

- Приговор еще не вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.