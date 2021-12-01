«А если упадет на голову?»: уфимка пожаловалась на огромные сосульки, опасно свисающие с крыши дома

Фото: Станислава Б.

Конец ноября в Башкирии выдался довольно теплым, а кровли домов украсили огромные сосульки, которые не только переливаются на солнце, но и рискуют проломить головы случайным прохожим.

С такой проблемой столкнулись жильцы двухэтажного дома в Шкаповском переулке в Уфе. Местная жительница Станислава Б. выложила фотографии настоящих сталактитов, которыми обросла кровля дома.

Фото: Станислава Б.

- Я, конечно, очень рада, что наш уважаемый ЖЭУ рассчитывает на Божью помощь и погодные условия, но вот что-то мне подсказывает, что зря. Если такая «льдинка» упадёт на мою голову или моих детей, на соседей, в конце концов на собак – чувствую, что ничего хорошего из этого не выйдет. С парадной стороны все почистили, а то, что не видно, можно и оставить. Также огромный вопрос: кто должен чистить детскую площадку? За прошлую зиму ни разу не видела и следа от лопаты там. Нашим детям гулять по дороге? Или под льдинами? – возмущается женщина.

На обращение уфимки оперативно отреагировали в администрации Орджоникидзевского района. Они заверили, что немедленно свяжутся с управляющей компанией и проработают вопрос об очистке крыши от наледи, а детской площадки от снега.