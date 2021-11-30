В Уфе осудят пьяного пациента, избившего двух врачей

Сейчас мужчине грозит реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела по факту нападения на двух врачей 21 больницы. 36-летнего жителя Югры обвиняют в умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью, а также в хулиганстве с применением насилия.

Напомним, все произошло в июле 2021 года, когда в приемное отделение на скорой привезли пациента с отравлением неизвестным веществом. Врачи попытались оказать ему помощь, но мужчина, бранясь матом, набросился на токсиколога и сломал ей руку. На помощь коллеге бросился врач-реаниматолог, но буйный пациент избил его. Позже у медика диагностируют черепно-мозговую травму. После случившегося хулиган поспешил покинуть больницу, но вскоре был задержан и признал вину.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе регионального следственного комитета.