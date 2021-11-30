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В Уфе изменилась схема движения двух автобусных маршрутов – №226 и №230. Поправки в работу рейсов были внесены на заседании Межведомственной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения города. Об этом 30 ноября сообщила мэрия.

Автобусы №226 («Уфимский ДОК – ТЦ «Мега») теперь не будут проезжать по улицам Революционной, Ленина, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди и Гафури. При поездке в обратном направлении маршрутки проигнорируют улицы Пушкина, Гафури, Заки Валиди, Гоголя, Свердлова, Карла Маркса, Ленина и Кирова.

Автобусы №230 («Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «Белореченский» микрорайон - Железнодорожный вокзал - улица Дзержинского») перестают ездить по улицам Гагарина, Жукова, Академика Королева, Сипайловской и Менделеева. В обратном направлении маршрутки не будут проезжать улицы Менделеева, Сипайловская, Маршала Жукова, Юрия Гагарина.