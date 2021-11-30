15 лет тюрьмы грозит девушке из Башкирии, которая в пьяном угаре бросила грудного ребенка в дверной косяк

В Челябинской области судят мать из Башкирии за убийство 7-месячной дочери

В Челябинском областном суде рассматривается уголовное дело против 23-летней уроженки Башкирии, которая бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк. Девочка впоследствии скончалась, после чего против ее матери было возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 15 лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, случай произошел в Магнитогорске 4 декабря 2020 года. В этот день девушка вместе с младенцем гостила у подруги, с которой распивала алкоголь. Малышка плакала, из-за чего ее мать взбесилась: она взяла ребенка в руки и с силой швырнула ее в дверной косяк. Спустя несколько дней ребенок скончался Центре охраны материнства и детства от закрытой тупой травмы головы.