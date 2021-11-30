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Общество30 ноября 2021 16:47

«Я себя вообще некомфортно чувствую!»: Гульназ Асаева столкнулась с проблемой после родов

Артистка рассказала, как будет исправлять ситуацию
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: asaeva_official

Фото: asaeva_official

Певица Гульназ Асаева, которая недавно впервые стала мамой, призналась, что недовольна своим телом, которое до сих пор не восстановилось после рождения ребенка. Своими проблемами артистка поделилась с подписчиками в «Инстаграме».

- Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мне просто необходимо похудеть. Скинуть хотя бы килограммов 5-7, потому что я себя вообще некомфортно чувствую. Буду подключать спорт, следить за своим питанием, буду приводить себя в порядок. Ну и чтобы без вреда для ребеночка все это было, - заявила Асаева.

Напомним, что с похожей проблемой артистка столкнулась в 2018 году, когда у нее неожиданно стал увеличиваться вес. Девушка даже признавалась, что ей стыдно выходить на сцену, потому что она «похожа на свинью».