Под Новый год в Уфе пройдет парад Дедов Морозов

фото: ufacity.info

В Уфе в преддверии Нового 2022 года состоится парад Дедов Морозов. Шествие состоится на набережной реки Белой. Об этом 30 ноября на оперативном совещании в городской администрации сообщила замначальника управления культуры и искусства Ильнара Сатаева.

Точную дату чиновница не назвала. «КП-Уфа» запросила информацию в пресс-службе мэрии. Материал будет дополнен, как только мы получим ответ.

В прошлом году парад Дедов Морозов проходил 26 декабря. Тогда из-за пандемии коронавируса шествие было организовано в формате автопробега.

В текущем году шествие станет частью новогоднего фестиваля-конкурса «Вьюговей», который пройдет с 15 по 30 декабря. В рамках этого мероприятия семь районов города будут состязаться в нескольких номинациях: «Ледяной город» (лучшее оформление ледового городка), «Сказочный лед» (ледовая скульптура) и, собственно, конкурс среди Дедов Морозов. Победителей определит жюри из заслуженных работников культуры и искусств Башкирии.