«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и прервал 4-матчевую серию из поражений

фото: ХК "Салават Юлаев"

Сегодня днем, 30 ноября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде турне обыграл владивостокский «Адмирал». Башкирская команда забила две безответные шайбы и прервала четырёхмачтовую серию из поражений.

Юлаевцы, находясь в большинстве, открыли счет в начале второго периода – шайбой отметился нападающий Даниил Башкиров. Второй результативный бросок в самой концовке встречи на себя записал Николай Кулемин. Он пустил снаряд по пустым воротам, когда хозяева рискнули поменять голкипера на шестого полевого игрока.

Итог:

«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа)

0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Голы:

0:1 (21:23) – Данил Башкиров (бол.);

0:2 (59:50) – Николай Кулёмин (в пустые ворота).

Следующая игра с участием «Салавата Юлаева» состоится 4 декабря. У себя дома уфимский клуб примет московское «Динамо».