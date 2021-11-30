В Башкирии на дно 6-метрового колодца упал мужчина, у которого закружилась голова

Мужчину достали из колодца и передали медикам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 30 ноября, в башкирском городе Дюртюли на дно колодца упал человек. Инцидент произошел на придомовой территории частного дома по улице Валерия Чкалова. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Во время проведения работ по установке бетонных колец у мужчины закружилась голова, он не устоял на ногах и упал на дно 6-метрового колодца, – пояснили в экстренном ведомстве.

Спасатели при помощи специальной лебедки подняли пострадавшего на поверхность и передали его медикам.

Напомним, 29 ноября в Дюртюлях случилось еще одно ЧП: при взрыве газового баллона в гараже пострадал местный житель. Его госпитализировали с ожогами 70% поверхности тела.