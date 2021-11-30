Минздрав Башкирии высказался о новом штамме коронавируса «омикрон»

В Минздраве республики заявили, что пока точно нельзя сказать, чем клинически отличается новый версия вируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве Башкирии прокомментировали появление нового штамма коронавируса «омикрон», названного по греческой букве алфавита. О новой версии инфекции на профильном брифинге ведомства 30 ноября высказалась замминистра Ирина Кононова.

– Штаммы, которые имеют высокую скорость распространения и вызывают тяжелые осложнения, включая смерть, – они получают собственную букву [греческого алфавита], как и предыдущий штамм дельта. Это не значит, что новый штамм полностью вытесняет предыдущие штаммы. Теперь они даже отличаются клинической картиной: ковид течет либо с отсутствием обоняния и блокировкой вкуса, либо мгновенно поражает дыхательную, сердечно сосудистые системы и внутренние органы, – отметила чиновница.

Кононова заявила, что пока точно нельзя сказать, чем клинически отличается новый вирус. Начало заболевания такое же, как при COVID-19, и схоже с респираторной вирусной инфекцией. По словам специалиста, об опасности этого штамма можно судить, когда появится первая мировая статистика.

Замминистра также добавила, что маршрут всех волн коронавируса всегда один и тот же: «из юго-восточной Азии либо из южных африканских стран через европейскую часть Евразии. Следующие поражаются мегаполисы Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Далее эта волна раскатывается по России. […] Мы предполагаем, что как только появится подъем в крупных транспортных узлах, мегаполисах [России] – это будет означать, что до подъема заболеваемости в республике останется примерно две недели-месяц».