Приговор экс-министру Гурьеву из Башкирии оставили в силе

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд Башкирии оставили в силе приговор бывшему руководителю Минземимущества республики Евгению Гурьеву.

По версии следствия, бывший министр был замешан в подозрительных схемах с реализацией государственного имущества. Экс-чиновник обвиняли в том, что он вне конкурсных процедур реализовывал землю и здания столице по заниженной цене. При этом по факту право собственности на участки принадлежало мэрии Уфы, к которой Гурьев, по факту, не имел никакого отношения.

В итоге суд первой инстанции признал Гурьева виновным в превышении должностных полномочий. Мужчину приговорили к трем годам заключения условно и лишили права занимать руководящие должности в госорганах. Бывший министр попытался обжаловать решение в Верховном суде республики. 30 ноября стало известно, что приговор остался в силе – судья принял решение не смягчать наказание экс-чиновнику.